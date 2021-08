Vassouras sediará o ProCap Edição Vale do Café

Matéria publicada em 2 de agosto de 2021, 15:09 horas

Vassouras – O Centro de Convenções Geral Sombra de Vassouras será palco da abertura do ProCap Edição Vale do Café, no próximo dia 09 deste mês, a partir das 15h. O evento é importante meio para divulgação dos destinos turísticos, já que as agências participam das rodadas de negócio e depois percorrem a região para conhecer melhor todos os meios de hospedagem e atrativos turísticos.

Ele será realizado pela ABIH-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro), em parceria com a Fecomércio.

– O prefeito Severino Dias tem investido muito no turismo e estamos vendo os bons resultados, com o aumento da procura por Vassouras pelos turistas e o reconhecimento do nosso trabalho em premiações (Prêmio CIETH e Prêmio Yedda Maria Teixeira). O ProCap será mais uma forma de divulgar os significativos avanços da cidade e da região -disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras, Wanderson Farias.

Foi em sua visita na edição do ProCap de Petrópolis que Wanderson alinhou para que o evento chegasse a Vassouras.

– Pude acompanhar de perto a qualidade do ProCap e a importância dele em promover não apenas os meios de hospedagem, mas também atraindo atenção para todos os atrativos turísticos que o local tem a oferecer”, explicou o secretário, que também comentou a escolha do Centro de Convenções: “A Universidade de Vassouras é uma grande parceira e a estrutura que eles oferecem é a ideal para eventos de grande porte – concluiu.