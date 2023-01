Vassouras terá abastecimento de água reduzido neste sábado - Diário do Vale

Vassouras – Equipes da Rio+Saneamento realizam reparos em uma adutora na cidade de Vassouras, neste sábado (21), a partir de 18h. Durante o serviço, o abastecimento será reduzido temporariamente em 22 bairros da cidade.

A ação será realizada no período noturno para minimizar o impacto no abastecimento da região.

A tubulação, localizada no distrito de Barão de Vassouras, liga a captação de água bruta (não tratada) do Rio Paraíba do Sul à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Centro do município.

O fornecimento será restabelecido assim que o serviço for concluído. Durante os reparos, o abastecimento será afetado nos bairros: Alto do Rio Bonito, Barão de Vassouras, Barreiros, Bocaina, Cacique, Campo Limpo, Carvalheira, Centro, Grecco, José de Barros, Loteamento Veneza Parque, Madruga, Mancusi, Matadouro, Melo Afonso, Morro da Vaca, Residência, Santa Amália, Santa Terezinha, Vicente Celestino, Parque Esperança e Parque Imperial.

Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela redução temporária do fornecimento. A Rio+Saneamento orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo neste período.

Em caso de dúvidas, a população de Vassouras conta com os canais de atendimento da concessionária: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.