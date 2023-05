Vassouras terá redução no abastecimento de água

Matéria publicada em 19 de maio de 2023, 14:36 horas

Vassouras – Entre segunda e sexta –feira (22 e 26), parte de Vassouras terá o abastecimento de água reduzido. A concessionária Rio+Saneamento informa que realizará serviços de limpeza e manutenção em mananciais subterrâneos em Andrade Costa e Demétrio Ribeiro, das 7h às 16h.

Na segunda-feira (22), a manutenção está programada para o poço de Andrade Costa. Na mesma região, o serviço será realizado na terça (23), no poço da Glória. Já na quinta (25) e na sexta-feira (26), as melhorias serão implementadas no poço de Demétrio Ribeiro.

O abastecimento, segundo a empresa, será retomado assim que o serviço for concluído. A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.