Vassouras vence Prêmio Estadual Yedda Maria Teixeira 2021

Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 17:53 horas

Vassouras – O município de Vassouras venceu o Prêmio Yedda Maria Teixeira 2021, organizado pela Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. Assim como no Prêmio CIETH, do qual a cidade saiu vitoriosa no início do ano, o desempenho do turismo durante a pandemia, com reabertura responsável e adesão pioneira aos selos internacionais e nacionais, foi relevante para que Vassouras vencesse a categoria Promoção do Município no Prêmio Yedda Maria Teixeira.

Projetos em Vassouras

Projetos como o Caminhos do Café, Amiga do Turista e Amiga do Pet, que deram visibilidade à cidade; ações como a criação do Conselho do Turismo e a inserção de Vassouras no Mapa do Turismo Nacional; e parcerias com o Governo do Estado e órgãos como Jucerja, Sebrae, Agerio, Sicomércio e Aciav; também contribuíram para a vitória.

– Estamos trabalhando intensamente para o reposicionamento de Vassouras nos cenários estadual e nacional. Buscamos imediatamente formas de lidar com a pandemia, criando rígidos protocolos sanitários, e fomos a primeira cidade a lançar o selo de turismo consciente. Neste período, mantivemos ações importantes e lançamos novos projetos visando estimular a economia – disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, também comentou mais essa vitória.

– Nossa cidade está comprometida com a segurança da população e do turista desde o primeiro momento da pandemia. Agimos rápido para implementar medidas eficazes na saúde e também na economia, gerando emprego e renda – disse Severino Dias.

Prêmio Yedda Maria Teixeira

O Prêmio Yedda Maria Teixeira, que homenageia a grande empreendedora do setor hoteleiro falecida em 2014, é concedido pela Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro. O júri desta edição foi composto por 16 mulheres, entre elas a bailarina Ana Botafogo, e o resultado saiu esta semana. Por causa da pandemia, a cerimônia de entrega do Prêmio Yedda Maria Teixeira 2021 será realizada virtualmente no dia 30 de maio, com transmissão pelo YouTube da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, às 15h.