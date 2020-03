Vazão da Represa do Funil em Itatiaia aumenta e preocupa Defesa Civil de Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 12:42 horas

Barra Mansa e Itatiaia – A Defesa Civil de Barra Mansa está em alerta após atualização da Represa do Funil, em Itatiaia, com o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul. De acordo com a represa, o aumento foi de 480 m³/s (metros cúbicos por segundo).

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, destacou que com o novo aumento a previsão é que a água chegue em Barra Mansa entre 20h e 21h, podendo causar novo transbordo nas regiões mais baixas e próximas as margens do rio.

Segundo o aplicativo “HidroWeb”, a vazão da Represa do Funil em Itatiaia está em 458 m³/s, desde às 11h. Antes a vazão estava na altura de 344 m³/s.