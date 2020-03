Vazão do Rio Paraíba do Sul dispara no Sul Fluminense

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 19:42 horas

Volta Redonda- O maior rio do estado, o Paraíba do Sul, está no limite para inundação nas cidades do Sul Fluminense. Segundo dados do aplicativo “Hidroweb” da Agência Nacional de Águas, a vazão chegou a 924 m³/s em Volta Redonda, na noite deste domingo (01). A vazão na noite de sábado (29) estava em 500 m³/s.

A Defesa Civil de Volta Redonda está em estado de atenção. Nas últimas 24 horas choveu o acumulado de 62 mm, o que é considerado um volume seis vezes maior que o esperado. Foram registradas três ocorrências de deslizamento. Duas residências foram interditadas no bairro Vila Brasília e as famílias estão alojadas na casa de familiares. Todas as áreas de risco são monitoradas.

O nível do Rio Paraíba do Sul transbordou em regiões baixas da Avenida Beira Rio, sob as pontes Pequetito de Amorim, no Aterrado e Niterói, sob a ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, no Niterói, que estão interditadas.

Em Barra Mansa quatro imóveis foram interditados no bairro Vila Coringa devido a dois pontos de deslizamento de terra na Rua Rio Grande do Sul e na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Retorno. A secretarias de Assistência Social e Defesa Civil prestam apoio nos locais.

A Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí, em contato com a Light, apontou que as vazões estão oscilando para cima e para baixo. Pede que os moradores ribeirinhos se mantenham em estágio de Alerta, e que, a qualquer intercorrência, entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199.