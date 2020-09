Veículo cai em ribanceira e deixa um ferido, em Rio Claro

Rio Claro – Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (21), na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), em Rio Claro. Um homem, de 66 anos, ficou ferido após cair com o veículo que conduzia, em uma ribanceira, na altura do KM 27, no trecho que passa pelo distrito de Lídice.

Segundo a Polícia Militar, chovia no momento do acidente, o que pode ter dificultado a visibilidade do condutor, que caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros. Ainda segundo a PM, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), encaminhada para um hospital em Rio Claro e, em seguida, transferida para a Santa Casa de Barra Mansa.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da unidade médica, que informou dados sobre o estado de saúde da vítima através da seguinte nota.

