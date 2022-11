Veículo capota na Via Dutra

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 16:05 horas

Barra Mansa – Um capotamento aconteceu na altura do Km 296 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, por volta das 14h desta terça-feira (29). A condutora saiu ilesa do acidente.

Segundo a PRF, a condutora do Fiesta perdeu o controle do veículo, colidiu contra a mureta central que fica na divisória das pistas e capotou em seguida.