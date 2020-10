Veículo clonado e documento falsificado são apreendidos na Via Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 11 de outubro de 2020, 19:48 horas

Piraí – Um veículo de passeio clonado foi apreendido na manhã deste domingo (11), na altura do km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O veiculo era um Honda/Civic Touring da cor branca, com placas de São João de Meriti (RJ), que foi abordado no Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Caiçara.

Agentes da PRF ao verificarem a documentação apresentada por um homem, de 43 anos, que viajava com esposa e filhos, notaram indícios de falsificação no CRLV do veículo. Após inspeção foi constatado que os itens identificatórios haviam sido adulterados, confirmando se tratar de um veículo clone.

O condutor alegou que comprou o veículo na última viagem que fez ao Rio de Janeiro, de um revendedor na região de Guaratiba (RJ). A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí), onde o documento e o veículo ficaram apreendidos. O condutor foi enquadrado em receptação culposa, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Barra Mansa

Ainda na tarde deste domingo, a PRF também prendeu um homem que estava dirigindo um veículo furtado há mais de 20 anos, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na altura do km 272, da Via Dutra, onde agentes realizavam blitz de fiscalização de veículos relativa à Operação Nossa Senhora Aparecida 2020.

Os policiais avistaram um Fiat Uno, que havia parado 100 metros antes do local, onde ocorria a fiscalização, em atitude suspeita. Uma equipe da PRF foi até o condutor, que não possuía CNH, e ainda constataram que se tratava de um veículo clone, sendo o original emplacado em Volta Redonda com registro de furto na capital carioca, em 08 de fevereiro de 1999. Com isso, o homem foi preso e a ocorrência encaminhada para 90ªDP (Barra Mansa).