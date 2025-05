Veículo colide contra muro na Dutra e deixa condutor em estado grave

Resende – Um veículo colidiu contra um muro, por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (2), na altura do km 311 da Via Dutra, em Resende. O motorista foi socorrido em estado grave pela equipe de resgate do CBMERJ para o Hospital de Emergência de Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do Chevrolet Celta perdeu o controle do carro e bateu contra um muro na margem da via. O veículo ficou imobilizado transversalmente sobre a faixa de rolamento e ficou completamente destruído.