Veículo de passeio capota e deixa três feridos em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2020, 18:41 horas

Barra Mansa – Um veículo de passeio capotou na tarde desta segunda-feira (24), em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura do Km 268, nas proximidades do trevo da Via Dutra, na pista sentido São Paulo. Três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave.

De acordo com a CCR NovaDutra, a faixa da direita precisou ser interditada para atender a ocorrência. Uma vítima grave, Josenio Balbino de Carvalho, de 48 anos, foi atendido e socorrido pela equipe da concessionária e em seguida foi levado para o HSJB (Hospital São João Batista).

Já as outras vítimas, Simone Lopes de Souza, de 46 anos, e Marcus Vinicius Lopes de Souza, de 27, tiveram ferimentos leves.

Apesar da interdição, não houve registro de lentidão ou congestionamento no local do acidente.