Veículo é encontrado em chamas em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2023, 08:18 horas

Itatiaia – Um carro foi encontrado pegando fogo na Vila Odete, em Itatiaia. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (02), na Avenida dos Expedicionários.

Os policias militares foram acionados para verificar uma ocorrência de incêndio via 190. No local da denúncia, encontraram um Corsa Hatch pegando fogo. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas.

O caso foi registrado na 99ª DP e não há vítimas.