Veiculo é encontrado incendiado na Rodovia do Contorno

Volta Redonda – O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda, CIOSP, recebeu no fim da manhã desta terça-feira (27), informações de que havia um veículo incendiado na Rodovia do Contorno, nas imediações do Residencial Mariana.

O órgão solicitou que a guarnição PPC-3 da Polícia Militar averiguasse a ocorrência. Chegando ao local, os policiais confirmaram que o veículo estava incendiado e acionaram a Policia Civil, para que seja feita a perícia e identificado a origem e o proprietário do carro.

No momento que a nossa equipe estava no local, havia um guincho da Guarda Municipal, aguardando a liberação da Polícia Civil para fazer a remoção do veículo.

Existe a suspeita de que este veículo, pode ter sido utilizado em um suposto sequestro de um homem no bairro Niterói, na segunda-feira (26). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que informou que não foi registrada nenhuma ocorrência sobre este suposto sequestro.