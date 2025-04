Veículo furtado é encontrado pela GM em Barra Mansa

Barra Mansa- Durante patrulhamento de rotina nesta segunda-feira (28), a equipe da Guarda Municipal de Barra Mansa, composta pelo inspetor Santos, 1CL Garcia e Costa, identificou um veículo estacionado de forma irregular na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

Ao proceder com a verificação dos dados do automóvel no sistema, foi constatado que o referido veículo havia sido furtado no dia 25 de abril, no Centro. Diante da situação, a equipe acionou o serviço de reboque e realizou a remoção do veículo até a 90ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

“Nós fizemos o boletim de ocorrência e agora o proprietário do veículo será devidamente contatado pela autoridade policial para reaver seu bem. Esta ação demonstra a atenção, compromisso e eficácia da equipe da Guarda Municipal na proteção do patrimônio da população”, revelou Elizeu Garcia, Relações Públicas da GMBM.