Veículo furtado no Retiro é recuperado pela GM no bairro 249

Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 13:27 horas

Volta Redonda- Guardas municipais conseguiram recuperar nesta sexta-feira, dia 14, no bairro 249, um veículo que havia sido furtado no dia anterior no Retiro.

Após ser localizado abandonado na Rua Vereador João Alvarenga, o veículo foi recolhido pela GM e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O proprietário foi comunicado e orientado pela GM a comparecer na unidade policial.