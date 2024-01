Valença – Um Corcel pegou fogo após apresentar uma falha elétrica em frente ao Mercado Municipal, no Centro de Valença. Fato aconteceu na manhã da última quinta-feira (25).

O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas. O veículo ficou com a frente completamente destruída por causa do incêndio.

Foto: Sandro Barra