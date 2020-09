Veículo pega fogo na Dutra, em Itatiaia

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 20:30 horas

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, incêndio foi provocado por uma pane elétrica

Itatiaia – Um veículo, modelo Fiat Palio, pegou fogo e ficou completamente destruído na tarde deste sábado, 26, na altura do km 314 da Dutra, em Itatiaia.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor e também proprietário do veículo, informou ser funcionário de uma empresa fabricante de pneus, na localidade, e retornava do trabalho a caminho de casa.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor disse que o veículo começou a pegar fogo e nesse momento, conseguiu parar o veículo no canteiro lateral, distante da rodovia, para evitar expor os outros usuários da rodovia ao risco do incêndio; e não conseguiu controlar as chamas.

Segundo a PRF, a causa do incêndio foi uma pane elétrica. O proprietário informou aos agentes que havia levado o veículo para fazer revisão na parte elétrica há poucos dias. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o atendimento, a PRF lavrou o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). Não houve interdição da pista e não há relatos de vítimas.