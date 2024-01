Veja a escalação do Voltaço para o jogo deste domingo

Volta Redonda – O Voltaço já está escalado para enfrentar o Boavista, às 18h10, no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Cariocão. O Esquadrão de Aço, que vem de um empate em 1×1, com o Fluminense na primeira rodada, busca a sua primeira vitória na competição.

A equipe do treinador Felipe Loureiro vai a campo com a seguinte formação: Paulo Henrique, Wellington Silva, Augusto, Luan, Sanchez e Henrique Silva: Léo Silva, Robinho, Júlio César, MV e Ítalo Carvalho.

Já o Boavista, que foi derrotado por 2×0 pelo Vasco, chega á Volta Redonda em busca da sua reabilitação no campeonato.

A equipe de Bacaxá treinada por Felipe Cândido entrará no jogo com o seguinte time: André Luiz, Raul Cardoso, Sheldon, Mizael, Alyson Vinicius e William Oliveira; Crystopher, Eric Flores, Matheus Alessandro, Abner Vinicius e Gabriel Conceição.