Veja vídeo: bebê e outras três pessoas morrem em acidente na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 19:58 horas

Outras duas vítimas foram resgatadas, entre elas uma criança de 8 anos

Volta Redonda – Quatro pessoas, entre elas um bebê, morreram em um grave acidente registrado no fim da tarde deste sábado (28), no Km 8 da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. Outras duas ficaram feridas – uma criança de 8 anos e uma pessoa de 21.

O menor estaria em estado grave e foi levado para o Hospital São João Batista. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O ponto onde ocorreu o acidente, entre os condomínios Mariana e Alphaville, é o mesmo onde foram registradas outras colisões nas últimas semanas, principalmente após chover. Em novembro do ano passado, Michelle Stulz Gerhardt, de 43 anos, morreu na hora após o carro em que estava colidir com um caminhão, que vinha no sentido contrário da pista.

O marido de Michelle e a filha do casal, de 6 anos ficaram feridos no acidente. O homem teria perdido o controle da direção quando estava a caminho da Via Dutra.

Manutenções emergenciais

Dias após o acidente de novembro, a Prefeitura de Volta Redonda solicitou através da Procuradoria Geral do Município uma audiência especial com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a realizações de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno.

Além do número de acidentes, o pedido é baseado em um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente no período de chuvas.

O pavimento da rodovia tem graves problemas como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras “couro de jacaré”. Este tipo de defeito, que antes era localizado próximo ao Residencial Jardim Mariana, no Km 3,8, se alastrou ao longo da via, em especial no Km 8, onde ocorreu a remoção superficial do revestimento asfáltico.

Ainda de acordo com o levantamento, por causa das trincas, há um bombeamento de um fino material que compõe a base do pavimento em diversos trechos. Por isso, sobre a pista é criada uma camada de lama, mesmo em dias sem chuva, provocando a perda do controle dos veículos pelos condutores e aumentando o risco de colisão frontal.