Veja vídeo; PM apreende 68 quilos de drogas em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 19:57 horas

Ação faz parte das operações atrás dos assassinos de policial; apreensão ocorreu no bairro Várzea do Corumbê

Paraty – Policiais da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) com informações do Serviço de Inteligência encontraram em uma região de mata, nesta sexta-feira (27), na Várzea do Corumbê, 76 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 50 quilos, 17 tabletes de cocaína, de cerca de 18 quilos, e um carregador de fuzil 5.56. Todo o material estava em um tonel enterrado.

Não houve prisão, mas segundo a polícia, as drogas pertences à facção Comando Vermelho estava estocada para ser preparada e comercializada no Ilha das Cobras. Eles seriam de responsabilidade de um homem conhecido como “Sadan”, preso na quinta-feira (26) por porte de arma de fogo.

Todo o material apreendido foi levado para a delegacia da Polícia Civil (167ª DP).

O crime

O homicídio aconteceu na manhã de terça-feira (24), no Km 544 da Rodovia Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho, em Paraty. Tostes ia para o trabalho de moto, quando foi emparelhado por criminosos em um carro, que atiraram no policial com um fuzil 5.56. A moto pilotada por Renato era uma Yamaha XT Tenere 250cc, que também foi atingida.

O policial chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, mas não resistiu.