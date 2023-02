Veja vídeo; 387 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Itaguaí - Diário do Vale

Veja vídeo; 387 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Itaguaí

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 19:13 horas

Valor estimado da apreensão é R$ 100 milhões

Rio de Janeiro – Em operação conjunta realizada nesta segunda-feira (6), a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro apreenderam 387 kg de cocaína no Porto de Itaguaí. O valor estimado da apreensão é R$ 100 milhões.

A droga foi encontrada em um container com carga de café que tinha como destino a Espanha. A operação é decorrente de trabalho de inteligência dos Órgãos envolvidos e foi realizada com auxílio de cães de faro e scanner para análise de imagens.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), pela Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal no Porto de Itaguaí, pela Polícia Federal e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro.

A atuação da RFB na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à proteção da vida.