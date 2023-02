Veja vídeo; Rio Barra Mansa transborda na região da Santa Clara e Nova Esperança - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 18:06 horas



Barra Mansa – Devido às fortes chuvas que estão atingindo a região, o Rio Barra Mansa transbordou por volta das 17h desta quinta-feira (02), na altura dos bairros São Luiz, Nova Esperança, Jardim Marajuara e Santa Clara. As sirenes de alerta, instaladas no Colégio Municipal Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança, já haviam sido disparadas antes do transbordamento. As equipes da Defesa Civil se mobilizaram e estão no local.

Só até à tarde desta quinta-feira, a Defesa Civil de Barra Mansa registrou 22 ocorrências, sendo 12 deslizamentos de terra. Os casos começaram a ser registrados durante a madrugada, quando deslizamentos atingiram os bairros São Francisco; Ano Bom; Jardim Guanabara; Boa Vista e Centro. No distrito de Amparo, o Rio Turvo está com os níveis elevados. A Defesa Civil monitora a situação.

Confira os vídeos abaixo: