Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 19:16 horas

Lídice – O trânsito segue com dificuldades pela RJ-155, Rodovia Saturnino Braga, que liga Barra Mansa a Angra dos Reis, na altura do Km 35 entre Rio Claro e Lídice. Durante a tarde deste sábado (11), a lama invadiu a pista após chuva intensa que atingiu a região. A via já foi parcialmente desobstruída, mas muita lama ainda está sobre a pista.