Velório de Monsenhor Jonas Abib deverá ter três dias - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 11:29 horas

Fundador da Canção Nova tinha 85 anos e morreu na noite desta segunda-feira, 12

Morreu na noite de ontem (12) o fundador da comunidade católica Canção Nova, monsenhor Jonas Abib. Ele tinha 85 anos e estava em tratamento quimioterápico de um mieloma múltiplo desde maio de 2021. A causa da morte foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Ele faleceu em sua casa em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O velório começa hoje (13) e segue até quinta-feira (15), na Canção Nova em Cachoeira Paulista.

Nos dois primeiros dias, 13 e 14, as homenagens ao Fundador do carisma Canção Nova ocorrerão no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes; e na quinta-feira, 15, no Santuário do Pai das Misericórdias.

O corpo chegou ao Centro de Evangelização por volta das 04h15 e foi recebido por dezenas de missionários que já o aguardavam para prestar homenagens ao pai espiritual.

Na quinta-feira, 15, último dia do velório, já às seis horas da manhã, está programado um cortejo do corpo até o Santuário do Pai das Misericórdias, onde haverá a Santa Missa e, logo após, a Quinta-Feira de Adoração.

Após a missa, o corpo permanecerá a longo do dia no Santuário.

Na Hora da Misericórdia, a última missa de corpo presente será celebrada, e logo após o sepultamento na sala das Graças, no Santuário da Misericórdia.

Natural de Elias Fausto (SP), o padre Jonas Abib foi um dos religiosos que se destacaram em ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, utilizando os meios de comunicação social e na realização de grandes eventos de evangelização. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1936. Foi ordenado sacerdote em 1964, com o lema: “Feito tudo, para todos”, e fundou a comunidade Canção Nova no dia 2 de fevereiro de 1978.

Por Flávia Albuquerque – Repórter da Agência Brasil -Edição: Maria Claudia

Ronnaldh Oliveira – Canção Nova