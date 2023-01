Velório de Roberto Dinamite será nesta segunda em São Januário - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 07:40 horas

O corpo de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, maior jogador da história do Vasco da Gama será velado no Estádio de São Januário, sua segunda casa, onde marcou 184 dos seus 708 gols pelo Gigante.

Aos que quiserem se despedir do maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileirão, do Carioca e de todos os clássicos do Rio de Janeiro, o velório vai ocorrer nesta segunda-feira (09/01) de 10h às 19h. O corpo estará no campo de São Januário, próximo ao local da estátua de Roberto. A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social.

Na terça-feira, o velório continua para os familiares e seus convidados, em São Januário, de 9h às 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Em seguida o corpo de Roberto Dinamite será levado, às 10h30, por um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

O Vasco da Gama decretou luto oficial de 7 dias em honra à Roberto Dinamite, quando as bandeiras do clube em todas as suas sedes estarão a meio mastro e suas equipes participarão de competições com a tarja negra de luto em seus uniformes. A guarda de honra do remo do Vasco estará postada junto à Roberto durante a permanência do corpo em São Januário.