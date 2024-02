Vencimento da segunda parcela do IPVA começa nesta quarta-feira

Estado do Rio – Os donos de veículos que optaram pelo parcelamento do IPVA de 2024 devem ficar atentos: o vencimento da segunda parcela começa a partir desta quarta-feira (21), de acordo com o final da placa. Mais de 1,8 milhão de veículos estão com o imposto em atraso (cota única ou primeira parcela) e sujeitos a multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros, sobre a parcela já vencida.

Neste ano, a quitação do IPVA volta a ser uma exigência para que os condutores consigam fazer o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, todas as parcelas do imposto precisam ser pagas antes do licenciamento anual. Até o momento, de uma frota total de 3,4 milhões de veículos, mais de 1,6 milhão pagaram a primeira parcela ou a cota única do tributo desde a liberação da Guia de Recolhimento de Débitos (GRD).

A guia pode ser obtida somente pelo link oficial do site do banco Bradesco disponível no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) (portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/). Para isso, basta informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou CNPJ.

A Sefaz-RJ não aceita pagamentos via Pix. A GRD é a única maneira de pagar corretamente o imposto e deve apresentar o cedente “SEFAZ/RJ-IPVA” e o CNPJ 42.498.675/0001-52.