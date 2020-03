Venda de ingressos para jogos do Campeonato Carioca é suspensa

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 16:03 horas

Fim de semana tem dois jogos no Maracanã e um no Estádio Nilton Santos

Rio de Janeiro – Os jogos do Campeonato Carioca podem ser disputados neste fim de semana sem público.

Nesta sexta-feira (13), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) publicou, em uma conta nas redes sociais, determinação para que os clubes suspendam a venda de ingressos para os jogos de futebol da rodada.

Segundo a federação, a medida é preventiva e visa a evitar novos casos de coronavírus. “A Ferj aguarda diretrizes dos órgãos governamentais para a decisão final.”

Os jogos do Campeonato Carioca neste fim de semana são: Flamengo e Portuguesa, sábado (14), no Maracanã; e, domingo (15) Botafogo e Bangu, no Estádio Nilton Santos, e Fluminense e Vasco, no Maracanã.

Ainda nesta sexta-feira (13), o Ministério da Saúde divulgou, em reunião virtual com gestores estaduais e municipais, um conjunto de recomendações entre as quais o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas.