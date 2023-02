Venda de Jeffinho vai render 4 milhões de euros ao Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 20:01 horas

Rio – Botafogo e Lyon, da França, chegaram a um acordo nesta terça-feira (31) e o que era para ser um empréstimo do atacante Jeffinho, se tornou em transferência definitiva. O negócio foi fechado em 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação atual). Detentor de 40% dos direitos federativos do atleta e clube formador, o Resende terá direito a 4 milhões de euros.

– Estamos imensamente satisfeitos com o desfecho. Jeffinho é a primeira grande negociação da história do Resende, formado na Pelé Academia, para o futebol internacional. Com o trabalho que estamos realizando e todo investimento que está sendo feito no clube, certamente não será o único. Continuaremos na torcida pelo Jeffinho e temos certeza que ele seguirá brilhando, agora nos gramados europeus – comemorou o diretor de marketing do Resende, Marcelo Montenegro.

Montenegro ainda frisou que a negociação traz visibilidade ao DNA da Pelé Academia, que já ocorre em parceria com o Lyon.

– Podemos garantir ao torcedor do Resende, que continuaremos trabalhando, focados na formação, para seguir evoluindo em todos os níveis de futebol no clube. De fato, esta venda marca uma nova era – declarou.

O atacante de 23 anos se torna a maior venda da história do Botafogo, superando Luis Henrique, negociado por 8 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação da época) com o Olympique de Marselha em 2020. Em 2013, Vitinho também foi vendido por 10 milhões de euros, mas na cotação da época o valor era de R$ 31 milhões.

Mais 2,5 milhões de euros em bônus

Os valores podem aumentar de acordo com as metas que atacante atingir na França. Desta forma, a operação pode totalizar 12,5 milhões de euros (R$ 69,2 milhões). Nesse caso, o Botafogo, detentor de 60% dos direitos federativos do jogador, teria direito a 7,5 milhões de euros (R$ 41,5 milhões). O resto fica com o Resende.