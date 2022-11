Vendas de fim de ano aquecem mercado de trabalho - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de novembro de 2022, 08:08 horas

Somente em Volta Redonda existem 10 mil estabelecimentos comerciais; saiba como garantir uma das vagas temporárias

Sul Fluminense – Faltando 45 dias para as festividades natalinas, a chance de garantir uma oportunidade de emprego se torna uma esperança para quem está fora do mercado de trabalho. Nesta edição, o DIÁRIO DO VALE entrevistou a coach de carreira Renata Alarcão, consultora de Recursos Humanas e Marketing, que selecionou dicas importantes para quem deseja preencher uma vaga temporária no comércio e no setor de serviços da região.

Um dos pontos principais no processo de recolocação no mercado de trabalho, conforme destacou Renata, é a pessoa saber identificar onde ela quer trabalhar

– Cada pessoa tem um dom, um nicho, um interesse diferente. Então, é importante identificar em qual segmento quer trabalhar, uma vez que o comércio varejista oferece inúmeras possibilidades, desde alimentação até moda, passando por lojas de utilidades. Ao invés de sair distribuindo currículos a esmo, é fundamental identificar onde está mais apto a vender. Um exemplo: se a pessoa gosta de construção, ela deve mandar para lojas de material de construção, de material elétrico, de tinta, que têm a mesma pegada e garantem que o candidato tenha mais satisfação no que ele está fazendo – orientou a coach.

Busca por oportunidades deve ser uma rotina

Conforme observa a consultora, muitas pessoas reclamam sobre a dificuldade em conseguir um emprego, mas é preciso tornar a busca por uma oportunidade rotina. Ela alertou ainda que os currículos hoje não ficam mais do que dois meses nos bancos das empresas, o que reforça a importância do candidato ir até uma agência do Sine (Sistema Nacional de Emprego) e ficar atento às redes sociais.

– Hoje os entrevistadores utilizam muito o LinkedIn, Facebook e Instagram para divulgar as vagas. Mas é importante também colocar em ação a velha prática de distribuir currículo. Na nossa região nós temos vários pontos fortes de comércio, então é interessante para o candidato ele tirar várias cópias desse currículo, fazer uma rotina para essa busca de oportunidades e não se esquecer do networking, a rede de contatos. Deve-se sempre falar que está à procura de uma vaga – ressaltou a coach.

Recolocação x Autoavaliação

No processo pela busca da recolocação profissional, segundo Renata, é muito importante que o candidato saiba fazer uma autoavaliação, na qual ele psosa identificar o que precisa desenvolver e perceber qual o comportamento dele pode estar prejudicando alguma situação de trabalho.

– É fundamental se preparar tecnicamente, por exemplo, vendo qual curso se pode fazer. Hoje na internet tem um número enorme de oportunidades de cursos gratuitos e rápidos. E avaliar quais as características técnicas precisa desenvolver para se estabelecer na profissão. Nas vendas sobretudo, melhorar a comunicação, a abordagem, às técnicas de vendas e ver os comportamentos que precisa melhorar: “Eu preciso ter mais inteligência emocional?”, “Mais foco ou uma abordagem assertiva?”. Fazer esse inventário moral é muito importante para que a pessoa possa se destacar – pontuou a consultora.

Vagas não são necessariamente temporárias

Um fator que muitos candidatos devem se atentar, conforme alertou a consultora de Recursos Humanos, é a possibilidade de ser efetivado durante o período de contratação temporária.

– A tendência para o ano que vem é de que as vendas aqueçam, que melhorem, então, muitas vezes a pessoa que foi contratada como freelancer ou temporário, acabe permanecendo na empresa por mais tempo. Então, a primeira coisa que devemos desmistificar é essa questão de que a vaga é temporária. O candidato tem que aproveitar essa oportunidade, dar o seu melhor como se já estivesse efetivo naquela vaga. Tem que tentar se adequar à equipe, entender a lógica daquela empresa, para que dessa forma ele possa ser aproveitado- ressaltou.

Comportamento deve ser adequado

Segundo Renata, é muito comum observar uma falta de postura entre candidatos que concorrem a uma vaga de emprego. O que, segundo ela, é primordial para quem pretende se estabelecer como vendedor e trabalhar no comércio e com atendimento.

– É importante ter postura, ter um comportamento adequado, melhorar a capacidade de comunicação e, além disso, o bom relacionamento com os colegas e a equipe é fundamental. Deve-se buscar compreender o trabalho que está sendo executado e o mais importante: ter estabilidade nessa postura, já que muitas pessoas começam bem e depois desalinham. É colocar na mente que está indo trabalhar e se desenvolver profissionalmente e não para bater-papo, para passar o tempo – disse Renata, acrescentando que depois que já estiver trabalhando, o ideal é planejar a rotina, os desafios, ou seja, ter um olhar estratégico no trabalho.

Volta Redonda deve gerar cerca de dois mil empregos

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Bens e Serviços de Volta Redonda (Sicomércio-VR), o volume de vendas no final do cresce em torno de 20% comparado a outros meses por conta do Natal e das confraternizações, além das férias. Esse movimento contribui para um aumento de 15% no número de vagas oferecidas no comércio, incluindo o segmento de gastronomia.

Atualmente o setor de comércio e serviços do município gera 40 mil postos de trabalho, sendo o principal empregador da cidade A Cidade do Aço possui cerca de 10 mil estabelecimentos comerciais e a expectativa é de que sejam gerados dois mil empregos temporários nesses estabelecimentos.

– É uma época em que se contrata mais para atender essa demanda gerada pela troca de presentes, confraternizações, amigo-oculto, eventos corporativos e é preciso se preparar para esse momento – comentou o presidente do Sicomércio, Levi Freitas.

Central de Empregos

Para ajudar neste desafio de buscar um profissional com perfil para atendimento, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) tem a Central de Empregos, que visa oferecer vagas disponibilizadas pelas empresas, fazendo todo o trabalho de seleção. O banco de talentos tem mais de 30 mil currículos cadastrados. As vagas são divulgadas nas redes sociais e na imprensa. Os interessados podem acessar o site: cdlvr.org.br. As empresas também podem cadastrar as vagas e entrar em contato com a equipe de atendimento pelo telefone 3344-8050 para maiores detalhes.

– Buscamos contribuir para que o comércio e os setores de prestação de serviços e gastronomia montem sua equipe com antecedência para dar tempo de treinar os novos contratados e estar pronto para esse movimento maior entre novembro e dezembro – comentou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

Para quem está em busca de uma oportunidade temporária, a dica é sempre manter o currículo atualizado, se cadastrar nas centrais de emprego, participar de palestras sobre atendimento, gestão e acompanhar as redes sociais das lojas da cidade. Segundo as entidades, as vendas para a Copa do Mundo já começaram, com produtos nas lojas, como camisas, bandeiras e acessório.

– O maior evento esportivo do mundo só vem agregar ainda mais de forma positiva no comércio, impulsionando as vendas. Nossa expectativa é alta, porque as famílias e os amigos gostam de se reunir para assistir os jogos, torcer pelo Brasil – afirmou Levi.

Já Gilson explicou que as empresas se planejam para trabalhar nessas duas frentes.

– O comércio está se organizando, mas, com certeza, vai ser uma grande festa com boas vendas – acrescentou.

CDL de Barra Mansa prevê aumento de até 30% no quadro de funcionários

A expectativa é de aumento de cerca de 30% do quadro de funcionários já existente. (Foto: Arquivo)De acordo com o presidente da CDL, de Barra Mansa, José Paulo Nogueira, algumas lojas já deram início às contratações visando a capacitação e a preparação das equipes para a chegada da época de maior movimento nas empresas.

A expectativa da CDL é de aumento nas vendas na maior parte dos setores que fomentam a economia local no fim de ano, e, segundo o presidente da entidade, alguns setores praticamente devem dobrar seus faturamentos no mês de dezembro, gerando na cidade a expectativa de um aumento de 20% a 30% no quadro de funcionários já existente.

– Setores como vestuário, calçados, produtos de casa, acessórios, eletrônicos, estão nessa lista de maiores contratações incluindo a gastronomia e demais ramos que aproveitam o fluxo de vendas maior nas ruas, entre eles a prestação de serviço – destacou Nogueira.

Vendedores em alta

Com relação às contratações, a CDL reforçou que a função de vendedor vai ser a de maior demanda, seguida também de ajudantes, balconistas, entregadores e profissionais que atuam em salões de beleza e demais serviços prestados.

– É chegada a hora de reforçar o time para a melhor data do nosso varejo. São profissionais que vão garantir o bom atendimento ao cliente, o estoque e até a pós-venda das lojas, pois a ideia sempre é ter maiores vendas no fim de ano mas, principalmente, fidelizar esse cliente que chega em nossas lojas nessa época- explicou o presidente.

Ao orientar o lojista na hora da contratação, Nogueira ressaltou que em função da queda no índice de desemprego, um dos maiores desafios neste fim de ano será encontrar um profissional do varejo qualificado.

– Então a dica é saber qual foi a última experiência do candidato no varejo e se ele atende ao perfil que o empresário está procurando. É sempre interessante buscar por pessoas que já conheçam a empresa ou até mesmo que já passaram por ela em algum momento – alertou Nogueira, ao acrescentar que a expectativa é de que as vendas aumentem até 12% no segundo semestre, em relação a janeiro a junho de 2022.

Sobre características do time de venda e a importância de uma equipe na linha de frente do atendimento, o presidente da CDL destacou a importância de manter uma equipe alinhada para poder atender bem o consumidor.

– Sabemos que a maioria das pessoas hoje em dia não ambiciona passar a vida no mesmo emprego. Por isso o foco de cada empresário está em conhecer melhor esse candidato, saber quem ele quer contratar, saber a necessidade naquele momento na empresa e buscar o perfil certo. E, ao longo do tempo, com treinamento e técnica, essa pessoa vai sendo formada nas características de cada empresa – disse Nogueira.

Sobre as orientações a quem busca uma vaga, a entidade ressaltou que além do cadastro no Sine Barra Mansa – um local onde muitos lojistas buscam por currículos -, o candidato deve entrar em contato diretamente com as lojas. Buscar o responsável pela contratação que pode ser o gerente ou o próprio dono e recentemente um novo canal para cadastro de vagas de emprego foi aberto pela CDL Barra Mansa, por meio do App CDL BM no qual o associado coloca suas vagas disponíveis.