Ventos causam destruição em Caraguatatuba (SP) - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 15:36 horas

Caraguatatuba – Uma ventania que atingiu a cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (28), destruiu parte de uma grande estrutura instalada para as festas de fim de ano cidade. Imagens registradas por um turista mostram exatamente o momento em que a cobertura da tenda é levada pelos ventos, que começaram justamente depois da chuva dar uma trégua.

A estrutura foi montada na rua da Praia para receber shows e apresentações durante o ano. Não há informações sobre vítimas. A prefeitura da cidade ainda não se manifestou sobre a possibilidade de cancelamento da programação de fim ano.