Ventos fortes assustam moradores de toda a região

Matéria publicada em 11 de agosto de 2022, 09:34 horas

Maiores estragos foram causados em Angra dos Reis e Paraty

Sul Fluminense e Costa Verde – Ventos fortes assustaram os moradores de toda a região na madrugada desta quinta-feira, dia 11. Angra dos Reis foi a cidade que registrou até agora os maiores estragos, como destelhamento de casas, falta de energia elétrica, entre outros. Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram 100 KM por hora. Não há informações sobre vítimas.

Houve queda de árvores também em trechos da Rio-Santos e na RJ-155, que liga Barra Mansa. Os bairros mais atingidos foram Frade e Mambucaba. Não há nenhum ponto de obstrução na manhã desta quinta-feira nessas duas rodovias. Já na Paraty-Cunha há trechos interditados, na manhã desta quinta-feira, dia 11, por causa da queda de galhos de árvores. A Defesa Civil informou que os ventos chegaram a 93 \km por hora em Paraty.

O fenômeno é resultado d0 deslocamento do ciclone extratropical, que já passou por Santa Catarina e São Paulo, trouxe rajadas fortes de vento e estragos desde o início da madrugada de hoje (11) no Estado do Rio.

Nos principais municípios da região as rajadas de vento atingiram, na madrugada desta quinta-feira, dia 11, aproximadamente 55 KM por hora em Volta Redonda, em torno de 76 Km por hora em Barra Mansa. Resende teve rajadas entre 65 e 74 KM por hora. As informações são da Defesa Civil.

Alerta

No final de quarta-feira, a Marinha emitiu um alerta sobre a possibilidade de ventos fortes e mar com ressaca com ondas que podem chegar a seis metros de altura na Costa Verde. A Defesa Civil também divulgou um comunicado pedindo para as pessoas tenham muita atenção ao trafegar pelas rodovias e àqueles que possuem embarcações não saiam para o mar nesse período.

Outras solicitações referentes ao alerta climático têm a ver com o pedido de que os cidadãos evitem procurar abrigo embaixo de árvores, estruturas metálicas e postos de gasolina; que se orientem apenas pelos órgãos oficiais – Defesa Civil –, evitando notícias falsas e pânico generalizado; que não trabalhem ou mexam com questões elétricas durante o período de mau tempo e, igualmente importante, que não subestimem os avisos meteorológicos.

Para adquirir mais informações e atualizações relacionadas ao clima, cadastre-se no SMS 40199 e receba dados em tempo real por meio da Defesa Civil, de forma gratuita. O telefone da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – (24) 3365-4588 – também está aberto à população, para esclarecer quaisquer tipos de dúvidas.

Como se cadastrar no serviço de mensagens SMS da Defesa Civil:

1 – Envie uma mensagem de texto para o número 40199;

2 – Na própria mensagem, informe o CEP da sua residência, trabalho ou hotel/pousada em que esteja hospedado;

3 – Pronto: seu telefone estará cadastrado e você receberá uma mensagem de confirmação via SMS.