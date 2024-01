Verão Cultural em Angra começa neste sábado

A Praça Zumbi dos Palmares, no Centro de Angra, será palco neste sábado (20), do projeto “Verão Cultural”. Serão mais de 14 horas de atividades culturais, como shows, exposições, recreação infantil, apresentações e intervenções teatrais e espetáculos de dança. O evento é organizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

– O Verão Cultural é uma oportunidade de os artistas locais e da região mostrarem seu talento. Além disso, é uma forma da Prefeitura oferecer uma programação de excelência à população. Também estamos fomentando a economia criativa local, porque estão envolvidos diversos segmentos do setor tais como música, teatro, gastronomia, danças, entre outros – salientou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

O Verão Cultural faz parte das comemorações do aniversário de 522 anos de Angra dos Reis, e a programação está bastante eclética, com atrações gratuitas para todos os gostos. Paralelo às atrações no palco principal, haverá a programação infantil e um rally fotográfico promovido pela Associação Fotográfica e Cultural de Angra dos Reis (Afocar).

PROGRAMAÇÃO VERÃO CULTURAL

SÁBADO – 20/01

10h – Regional Choro Caiçara

12h –Trio Saragaço

13h30 – Leitura dramatizada “Uma Viagem ao Céu”, com Cia. Show de Cenas

14h – Espetáculo infantil “Viagem à Baía dos Reis”

15h – Juremeiros

16h30 – Grupo Jongo de Tradição – Quilombo Santa Rita do Bracuí

17h – Grupo Mistura Fina

18h – Espetáculo infantil Turma do Barulho

19h – Slam

20h – Dança com grupo Resublime

21H – Lincoln Glauber

22h – Grupo Nosso Som

23h – Banda Kulha

0h – Grupo Inspirasamba.