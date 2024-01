AR: Verão Cultural movimenta a Praça Zumbi dos Palmares

Angra dos Reis – Com o sucesso da primeira edição do “Verão Cultural”, o evento voltará a ser realizado já no próximo sábado (27), também na Praça Zumbi dos Palmares. A confirmação veio durante o último show da noite deste sábado (20), após mais de 12 horas de atrações de dança, cultura e música. O evento é organizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio.

– Por mais de 12 horas, o evento “Verão Cultural” foi um sucesso neste sábado. Para atender os pedidos da população, vamos realizar mais uma edição do projeto já no próximo sábado, sempre trazendo o melhor da cultura de Angra dos Reis, com o Choro Caiçara e outras atrações da nossa cidade. Com este evento, o poder público fomenta a economia criativa local, porque estão envolvidos diversos segmentos do setor, tais como música, teatro, gastronomia, danças, entre outros – afirmou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

Neste sábado (20), o primeiro show aconteceu as 10h, com a apresentação do Regional Choro Caiçara. As atrações terminaram somente no final da noite, às 23h, com a apresentação musical do Grupo Nosso Som. Ao longo do dia, diversos grupos artísticos animaram o público, como o espetáculo “Viagem à Baía dos Reis”, que conta a história de Angra, e o samba envolvente do grupo Juremeiros.

Além das apresentações culturais, o espaço também foi muito bem utilizado pelas crianças e comerciantes da cidade. Durante a manhã e a tarde, os pequenos aproveitaram diversas atrações, como uma torre de escalada, futebol de mesa, futebol no sabão, escorregador, pula pula e piscina de bolinhas.

Enquanto os mais novos se divertiram, os seus responsáveis aproveitavam para comprar roupas, artesanatos e até mesmo alimentos nas barraquinhas que estavam na Praça Zumbi dos Palmares. Um desses comerciantes foi a artesã, Ana Paula, moradora do Morro da Cruz, que destacou a importância do projeto para as famílias angrenses.

– Está sendo ótimo, com shows maravilhosos, artesanato e brincadeiras para as crianças. Todas elas estão se divertindo muito aqui. Esse evento é excelente para que as famílias participem. Convido todos para participarem já na próxima edição – comentou Ana Paula enquanto vendia suas roupas e artesanatos em sua tenda.