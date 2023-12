Verão no Calçadão anima população em Barra Mansa

Barra Mansa – A programação cultural de fim de ano em Barra Mansa segue a todo vapor. Neste sábado (09), a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, realizou o primeiro dia de shows do Verão no Calçadão. A abertura foi às 18 horas com a apresentação do DJ Gustavo Peixoto e em seguida, às 20 horas, o ator e cantor Sérgio Loroza agitou a festividade.

O morador do Centro, Max Diamant, deu a sua opinião sobre o evento e disse ter gostado muito. “O show do Loroza foi muito animado. Confesso ter me surpreendido, pois foi melhor do que eu imaginava. Amanhã (Hoje) o Calçadão também vai ferver com o show do Toni Garrido”, comentou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre o objetivo de realizar eventos como esse no município. “O fim de ano no Calçadão já se consolidou a ponto de ser esperado pela população. O Verão do Calçadão já acontecia, mas agora entendemos o formato desse projeto de forma mais organizada. Queremos ampliar a frequência de eventos nessa época do ano e contribuir para o desenvolvimento do turismo e da economia criativa de nossa cidade”, finalizou.

A programação segue neste domingo (10), também a partir das 18 horas, com o mesmo DJ realizando a abertura e às 20 horas, o cantor, compositor e ex-integrante do conjunto Cidade Negra, Toni Garrido, se apresentará para encerrar a celebração com êxito.