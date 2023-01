“Verão #tônoRio”: segunda edição é lançada em Copacabana - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2023, 12:58 horas

Container instagramável permanecerá no Posto 4 até 19 de março, com shows e atrativos culturais para turistas e moradores

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a TurisRio lançam, nesta quinta-feira, 12, a segunda edição do projeto Verão #tônoRio. O lançamento acontece a partir das 17h, no Posto 4, em Copacabana. A ação fomenta a atividade turística na capital e nos municípios litorâneos do Estado, durante a estação mais quente do ano. Um estande instagramável apresenta atrativos turísticos do estado, promovendo atividades informativas e interativas, além de shows gratuitos em um palco montado na parte de cima da estrutura. A ativação permanecerá próximo à rua Constante Ramos, até 19 de março, com funcionamento de quinta a domingo.

– O Verão #tônoRio foi um dos projetos mais bacanas que fizemos na minha primeira passagem pela secretaria. Deu tão certo que não pensamos duas vezes em repetir e fazer uma segunda edição, que tem tudo para ser ainda melhor. Nosso estande está maior, mais moderno e vai apresentar ao turista que passa em Copacabana as outras regiões do nosso estado. Tenho certeza que muitos vão ficar com vontade de conhecer outras cidades turísticas do interior. Isso sem falar nos shows, que sempre são muito bons – disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A parte instagramável, sucesso na edição de verão e inverno do ano passado, agora está de volta com um design moderno, uma experiência imersiva das regiões turísticas do estado, maior espaço interno, grande telão indoor com integração ao deck e ao telão na área externa. A ‘repaginada’ desta edição também amplia a integração ao calçadão, permitindo maior proximidade com o público.

Moradores e visitantes terão a oportunidade de registrar momentos em um cartão-postal do Rio, além de conhecer as opções culturais do estado e o trabalho de artistas regionais. Até o dia 19 de março, de quinta a domingo, haverá programação musical e DJ.

Versão itinerante no interior do estado

Além do ponto fixo em Copacabana, o projeto contempla uma versão itinerante, que percorrerá municípios litorâneos do interior. O contêiner seguirá o mesmo design e atividades, com exceção dos shows, que serão com artistas locais, seguindo um cronograma que começa no próximo dia 19 de janeiro, em Paraty. A escolha se baseou nas cidades que mais atraem turistas na temporada de verão.

A versão itinerante do contêiner vai passar por seis municípios: Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Saquarema, Arraial do Cabo e Cabo Frio

Serviço:

Evento gratuito – Verão #tônoRio

Copacabana

Data: 12/01 a 19/03

Atrações Musicais da primeira semana

Quinta-feira (12 de janeiro): Tamara Salles – 17h / Sambe Como Uma Mulher – 18h45

Sexta-feira (13 de janeiro): Bernardo Ritto – 18h

Sábado (14 de janeiro): Betta – 18h

Domingo (15 de janeiro): Samba do 9 – 18h

DJs

Horário: das 14h às 18h

Quinta-feira (12 de janeiro): DJ Chicão

Sexta-feira (13 de janeiro): DJ Leozinho

Sábado (14 de janeiro): DJ Fred

Domingo (15 de janeiro): DJ Chicão

Itinerante – Janeiro/Fevereiro

1. Paraty – 9, 20, 21 e 22/01

2. Angra – 26, 27, 28 e 29/01

3. Mangaratiba – 02, 03, 04 e 05/02

4. Saquarema – 09, 10, 11 e 12/02

5. Arraial do Cabo – 16, 17, 18 e 19/02

6. Cabo Frio – 23, 24, 25 e 26/02