Veras emocionou e fez a plateia gargalhar, no segundo dia da Fita

Angra dos Reis – Marcos Veras brincou no palco da Festa Internacional de Teatro de Angra, na noite de sábado (14). O evento tem patrocínio da ENEL Distribuição Rio, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Eventos da Prefeitura de Angra dos Reis através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

“Vocês foram maravilhosos” passou por histórias emocionantes de pessoas que partiram e fizeram parte da vida do ator, como seu pai e sua irmã, até imitações engraçadíssimas de Caetano e outros artistas. Veras brilhou no palco, em um solo, mas o ponto alto foi a presença de uma pessoa da plateia que foi sua “paciente” na sessão de terapia coletiva.

– Sou fã da Fita e amo esse festival. Sou fã do João Carlos Rabello, que teve a coragem de realizar um festival como esse. E, por fim, adoro Angra dos Reis, principalmente num dia como esse, ensolarado – brincou, já que o tempo estava fechado e chuvoso.

Meus cabelos de Baobá

O preconceito contado com uma delicadeza inigualável pelas três gigantes em cena: Fernanda Dias, Lidiane Oliveira e Rapha Morret. Assim foi a apresentação de Meus Cabelos de Baobá, no Teatro Municipal, também na noite de sábado (14), no segundo dia da Festa. Fernanda já é íntima do festival. Esteve em Angra com outras montagem, mas fala de uma maneira especial sobre a vinda em 2023.

– Como não amar a Fita! Dessa vez fui convidada para apresentar uma produção de minha autoria. Muita emoção! – disse a atriz e idealizadora, enquanto recebia o público para fotos.

Já Lidiane e Rapha estrearam na Fita e garantiam que pretendem voltar. Ambas foram responsáveis pela música do espetáculo. Rapha chegou a “tirar som” de um relógio de parede.

– Percussão é minha paixão – frisou.

Programação

A Fita segue neste domingo, com Diário de um Louco, às 19h, na tenda. A peça conta história de um empregado que se apaixona pela filha do chefe e fantasia um relacionamento entre os dois. Já às 21h, no Teatro, teremos Pandora, que conta a história de duas irmãs, que viveram anos afastadas e precisam voltar a conviver, entre amor e ódio.