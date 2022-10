Verbo no Parque é a atração do próximo domingo no Corredor Cultural em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de outubro de 2022, 14:53 horas

Evento reúne atividades esportivas, animação e entretenimento para toda família

Barra Mansa – No próximo domingo, dia 23, o Corredor Cultural em Barra Mansa, vai receber uma manhã inteira de atrações promovidas pelo Colégio Verbo Divino. O “Verbo no Parque” vai levar ações que começam às 9h e vão até o meio-dia. Na programação, atividades recreativas para as famílias, com apresentações de dança, ginástica e muito mais.

Para as crianças serão oferecidas atividades de pintura no corpo, animação com a equipe do “Anima aí” e atividades esportivas como uma pedalada no Jardim da Preguiça, com o projeto “Minha Bike na Escola”, que incentiva a prática da bicicleta às crianças da Educação Infantil. Desta vez ganhou uma versão especial: o “Minha Bike no Parque” e vai contar com a participação dos estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. A um mês da Copa do Mundo, o evento também vai contar com um espaço para troca de figurinhas.

A diretora escolar, Flavia Real, explica o objetivo do evento. “Nós recebemos esse convite da Fundação de Cultura de Barra Mansa, para que pudéssemos levar uma atração para animar o domingo das famílias da cidade. Por isso, além de contar com uma atração para animar a garotada, tivemos a ideia de levar nossos projetos que são sucesso no colégio, como o ‘Minha Bike na Escola’, e atividades com nossos professores de Educação Física que oferecem aulas e escolinhas excelentes para nossos alunos e comunidade. E, claro, convidamos toda a família CVD para oferecer um domingo especial de confraternização para quem for prestigiar o Corredor Cultural”, disse a diretora.

O Corredor Cultural recebe semanalmente feiras de artesanato, encontro de jongo, capoeira, aulas de dança, basquete, roda de samba, shows de rock e blues, além da praça de alimentação como explicou o superintende de Cultura, Marcelo Bravo. “Nós queremos resgatar essa tradição de Barra Mansa, onde as famílias se encontram agora no Corredor Cultural e podem curtir um domingo em segurança, com atrações diversificadas e a estrutura que a prefeitura oferece, por meio da Fundação de Cultura e de apoio com parceiros como o Colégio Verbo Divino”, destacou.

Serviço

Verbo no Parque

Data: 23/10 (domingo)

Horário: 9h às 12h

Faixa etária: livre

Entrada gratuita

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapi, no Centro