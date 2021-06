Vereador participa de negociação para obras no Saae-VR

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 12:20 horas

Após nova bomba e troca de rede, área do Monte Castelo deve ganhar reservatório

Volta Redonda – A parte alta do bairro Monte Castelo, próximo da Rua Gandhi, deve ganhar em breve um reservatório próprio para armazenar água do Saae-VR. O terreno onde ficará o reservatório pertence ao Governo do Estado e a liberação da área está sendo intermediada com ajuda do vereador Vander Temponi.

“Em apenas cinco meses, graças à sensibilidade do governo, conseguimos mostrar a importância da obra neste local. Ainda falta um novo passo, que já estamos dando agora”, disse.

O parlamentar, aliás, tem sido um dos principais articuladores para resolver um antigo problema de falta de água na região. Foram mais de 28 anos de uso de caminhão-pipa para apoiar o abastecimento da comunidade local. Nos últimos meses, as 113 famílias que moram no local ganharam obras e maquinaria que já vão ajudar a regularizar o abastecimento.

Entre as melhorias, foi instalada uma nova bomba e a troca de um grande trecho da rede. Antes, a tubulação era de uma polegada e passou para duas polegadas. “Junto com o presidente da Associação de Moradores, Ricardo Marcio, estamos conseguindo avançar muito. Vamos ajudar sempre, no que for preciso”, disse.