Vereador Alex Joaquim faz balanço sobre sua gestão à frente da Câmara Municipal de Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 16:58 horas

Presidente ressaltou ainda as indicações para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população

Piraí – O presidente da Câmara Municipal de Piraí, vereador Alex Joaquim (PL), apresentou na última sessão de 2022, um balanço da sua gestão à frente do Legislativo no biênio 2021-2022. O parlamentar citou as conquistas para os servidores, como a implantação do Cartão Alimentação, o abono natalino no valor de R$ 2 mil e investimentos em capacitação.

Na fala de encerramento do ano, Alex Joaquim ressaltou ainda as indicações apresentadas por ele para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população de Piraí, as dificuldades enfrentadas neste período e os desafios que o próximo presidente, vereador Mário Hermínio (PSB), que assume a direção no dia 1º de janeiro de 2023.

Servidores

– Primeiramente, quero agradecer a cada funcionário desta Casa, pelo carinho que eles têm e a dedicação conosco. O meu muito obrigado. Neste ano, implantamos o Cartão Alimentação para os nossos funcionários, no valor de R$ 600, e pudemos dar o abono de R$ 2 mil, que foi uma conquista. Além disso, deixamos pronto um estudo para o próximo presidente implantar, se assim desejar, o plano de saúde.

Capacitação

– Promovemos a capacitação dos nossos funcionários, com investimentos em cursos. Posso afirmar que o corpo técnico da Câmara Municipal de Piraí é de enorme capacidade. Proporcionamos a eles também, além da possibilidade de desenvolvimento, as melhores condições possíveis de trabalho, com a aquisição de computadores e a compra de mobília nova.

Acessibilidade

– Implantamos a adequação no prédio da Câmara para garantir melhorias na acessibilidade, com a colocação de mapa tátil na entrada e em todos os pavimentos, assim como a demarcação com piso tátil em todas as áreas comuns, oferecendo segurança e autonomia aos deficientes visuais.

Indicações

– Fizemos algumas indicações, alguns pedidos ao Executivo. Poucos nós conseguimos que fossem realizados, como, por exemplo, a reforma da Rodoviária de Piraí x Arrozal; a reforma do Campo de Cacaria, que está acontecendo; o aumento do Abono de Natal aos nossos funcionários da Prefeitura. Por cinco anos lutei pela construção do CTI no Hospital Flávio Leal, em 2022, graças a Deus, a nossa secretária Giane Gioia resolveu tirar do papel.

Pedidos negados

– Também tivemos muitos pedidos negados, como a alteração da data-base dos servidores. O salário mínimo é reajustado em janeiro, então a gente entende que quando o servidor tem o seu reajuste em maio e vai receber só em junho, ele já perdeu seis meses. Nós precisamos lutar, e vamos continuar fazendo isso, para que esta data-base dos servidores seja em janeiro. Propus também a instalação de acesso em todas as faixas de pedestres para cadeirantes, mas não tivemos êxito. Solicitamos a criação da secretaria de Segurança Pública, pois precisamos urgentemente de uma Guarda Municipal, de agentes de trânsito. Precisamos de um Estacionamento Rotativo na nossa cidade, que nós não temos. O trânsito em Piraí está uma bagunça.

Outras propostas

– Indiquei a aprovação de uma linha de crédito para atender as pessoas atingidas pelas chuvas, no entanto, não tivemos resposta do Executivo. Estamos lutando para trazer o quartel do Corpo de Bombeiros para o Centro da cidade, mas para isso a Prefeitura precisa doar o terreno. É uma questão que o comandante já disse que tem interesse. Outra questão importante que venho defendendo é que a Prefeitura volte a disponibilizar ônibus para os alunos que estudam em outra cidade da região. Então são ‘N’ pedidos que foram negados pelo Executivo, sem falar dos outros que foram “matados” nas Comissões da Câmara.

Dificuldades

– Estamos lutando para os PSF’s da nossa cidade terem médicos pediatras, visando atender as crianças. Existe a necessidade ainda de ambulâncias. Cacaria, por exemplo, é um lugar distante e, quando alguém precisa ser removido ao Hospital Flávio Leal, é sempre difícil. Necessitamos também de uma creche e de um Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) no bairro Varjão. Então, tem muita coisa que a gente vem lutando, mas é difícil.

Mudança no Estatuto

– O abono dos funcionários com afastamento médico, infelizmente foi negado. A gente entende que quem está doente necessita até mais desse benefício extra. Defendo a revogação do artigo 223 do Estatuto dos Servidores para contemplar esses trabalhadores. Por enquanto, o benefício está negado para essa parcela de pessoas.

Futuro

– Penso que devemos criar na Câmara a Comissão de Ética. Temos que criar também a Ouvidoria da Câmara, pois já fomos cobrados pelo Tribunal de Contas (TCE-RJ).

Erros e acertos

– O presidente de uma Casa Legislativa erra e acerta, mas precisamos acertar mais do que errar, isso garanto que fiz. Fomos parceiros dos nossos funcionários e tenho certeza que a maioria deles está satisfeita com esta Casa. O valor do abono poderia ser mais alto um pouquinho? Sim, mas infelizmente tivemos divergência na Casa. Não tem ninguém mentindo, é notório. Não faço palanque, a população está vendo. Estamos aqui para servir a população e aos servidores da nossa cidade.

Agradecimentos

– Quero agradecer aos vereadores Alexsandro Sena (PDT), Russo (Avante), João Máximo (PDT) e Betão (PSB), meus companheiros e grandes parceiros na defesa dos servidores públicos. O funcionalismo trabalhando mais feliz, produz e rende muito mais. Por fim, quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal de Piraí, por todo esse tempo que estive à frente aqui na presidência. Afirmo que alguns trabalhos foram realizados graças aos nossos funcionários.