Vereador busca implementar Plano Nacional da Pessoa com Deficiência em VR

Volta Redonda – O vereador Paulinho do Raio-X, da cidade de Volta Redonda, teve uma reunião no Palácio 17 de Julho, onde apresentou ao prefeito Antonio Francisco Neto e ao Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington, o que foi discutido sobre o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite-, além do que foi oferecido pelo Secretário Nacional Substituto da Pessoa com Deficiência, Antônio José, ao município – um Centro de atendimento às pessoas com deficiência, absorvendo também às pessoas com TEA ( transtorno do espectro autista). A ação é fruto da agenda recente do vereador em Brasília com o Secretário Nacional Substituto da Pessoa com Deficiência.

Durante o encontro na Capital Federal, Paulinho do Raio-X reforçou o impacto de implementar em Volta Redonda políticas públicas voltadas à inclusão, acessibilidade e garantia de direitos para as pessoas com deficiência. Como resultado dessa articulação, o programa Viver sem Limite já foi encaminhado para implantação pelo Poder Executivo.

O prefeito Neto e o secretário Pastor Washington demonstraram grande entusiasmo com a proposta, e deram os primeiros passos para tornar o plano uma realidade no município.

“A minha iniciativa visa atender de forma mais ampla e efetiva todas as pessoas com deficiência no município, mas em especial acolher as verdadeiras necessidades referente ao transtorno do espectro autista, promovendo dignidade e cidadania, além de ser o meu papel como representante do povo, também, confesso que é uma honra ser o mensageiro dessa boa nova para Volta Redonda”, declarou o vereador.