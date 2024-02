Vereador de Volta Redonda incentiva projetos de alunos de Robótica

Volta Redonda – O vereador Hálison Vitorino recebeu um agradecimento da Equipe de Robótica do Colégio João XXIII, da Fevre, contemplada com duas Bolsas de Estudos CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), pelo apoio. O parlamentar é ex-aluno do colégio e acompanhou de perto o projeto.

“Fiquei muito feliz por receber a mensagem comunicando o sucesso desse projeto. Sou defensor da Educação Pública e, em especial, de projetos que possibilitem aos nossos jovens um novo olhar para uma formação profissional garantindo aos nossos estudantes qualidade de ensino para disputarem espaço nesse competitivo mercado de trabalho”, disse Alisson.

A bolsa concedida aos alunos foi através da Mostra Nacional de Robótica 2023, realizada em Salvador – BA, entre os dias 08 a 12 de outubro, considerado o maior evento de Robótica da América Latina. Dentre os projetos apresentados, o destaque da equipe, coordenada pelo professor Frederico Pitassi de Paula, foi o Quiz Educacional Multidisciplinar.

O projeto se baseia em um protótipo de realização de forma interativa e divertida, em forma de jogo, utilizando software livre e recursos robóticos, como sensores, visores e leds. A equipe é composta pelos alunos Gabriel Pedrosa da Silva, Pedro Henrique da Silva Oliveira e George Gabriel de Toledo da Silva.

“É de suma importância para a comunidade escolar ter o apoio dos nossos vereadores, da Câmara Municipal, e da Prefeitura, parceria que oferece oportunidades para nossos alunos se tornarem cidadãos e profissionais cada vez mais completos”, disse o professor Frederico, animado com novas idéias para apresentação em Goiânia – GO, este ano.