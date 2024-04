Vereador de VR, Rodrigo Furtado anuncia filiação ao PL

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado anunciou nesta sexta-feira (5) que se filiou ao Partido Liberal (PL), com o aval dos deputados federais Altineu Côrtes e Alexandre Ramagem e do deputado estadual Anderson Moraes. Segundo Furtado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também aprovou sua ida para a legenda.

“Estive com ele mês passado em sua passagem por cidades litorâneas do Rio de Janeiro, juntamente de diversos bolsonaristas, e então tudo ficou sacramentado. Estive também na sua casa em Angra e em seu discurso histórico na Avenida Paulista. Fui bem avaliado e convidado a fazer parte do maior partido do país. Sempre fui um político de direita e minha escolha vai muito ao encontro da ideologia que eu sigo”, disse Furtado.

Quem assinou a ficha de inscrição de Rodrigo foi o senador Flávio Bolsonaro, em conjunto com deputado estadual Anderson Moraes, durante encontro na cidade de Barra do Piraí, ao lado do pré-candidato à prefeitura, Cesinha.

“Quero manifestar minha gratidão ao deputado estadual Anderson Moraes, que me acolheu desde o momento que estive com ele na Alerj. Desde então firmamos uma parceria a fim de melhorar a vida do cidadão de Volta Redonda, com investimentos que já chegaram e outros que estão por vir”, disse Rodrigo.