Vereador é feito refém dentro de casa no Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda

Volta Redonda – Dois homens foram presos em flagrante, na noite deste quinta-feira (23), no momento em que tentavam sequestrar o vereador Vair Duré, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. O vereador confirmou a tentativa de sequestro ao DIÁRIO DO VALE. Duré contou que um homem o abordou quando chegava em casa, após sair da sessão na Câmara de Volta Redonda.

Duré chegou a ser mantido refém dentro de sua casa. O vereador foi amarrado nos pés e nas mãos. De acordo com o que foi apurado pela reportagem, o bandido queria dinheiro e jóias. Segundo informações, o homem que havia mantido Duré como refém, teria trocado tiros com PMs antes de ser preso. Uma secretária do vereador que estava em casa no momento da abordagem, conseguiu fugir pelos fundos e acionar a polícia com a ajuda de vizinhos.

No momento em que atendeu a reportagem, Duré estava prestando depoimento no plantão na 93ª DP, no bairro Aterrado.

O vereador explicou que policiais da 1ª Cia do 28° Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda chegaram quando ele era mantido refém por um dos bandidos. O segundo criminoso estava aguardando o comparsa em um Voyage de cor branca do lado de fora do carro. O homem que dirigia o carro tentou escapar, mas também foi preso em flagrante pelos policiais.

O caso está sendo investigado pela 93ª DP.

Matéria em atualização.