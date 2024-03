Vereador Ednilson Vampirinho assume MDB em Volta Redonda

Volta Redonda – O vereador Ednilson Vampirinho foi confirmado pelo presidente estadual do MDB, Washington Reis, como presidente do diretório municipal do partido em Volta Redonda. A mudança foi feita com vistas às eleições de 2024.

“Estou muito feliz e honrado com a confiança que o Washington depositou em nosso nome e no grupo que montamos. Vamos trabalhar muito para cuidar das pessoas”, disse o vereador.

Vampirinho e Washington Reis se encontraram nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, na sede do partido. Com isso, Vampirinho afirmou que a tendência será o MDB caminhar com o atual prefeito Antonio Francisco Neto na disputa pela reeleição.

“Teremos nossa convenção e seguiremos todas as etapas previstas na legislação eleitoral, mas todos sabem que a montagem do partido conta com apoio do Neto. Sabem também da relação que e todos do partido temos com o prefeito. Esse é um caminho até natural”, disse Vampirinho.

