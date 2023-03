Vereador Edson Quinto lamenta morte de Dinarte Louzada - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 10:45 horas

Volta Redonda – Um dos primeiros moradores do bairro Padre Josimo, Dinarte Camilo Louzada, de 83 anos, faleceu nesta segunda-feira (27). O Vereador Edson Quinto lamentou a morte de Dinarte, que deixou esposa Luzia, filhos, netos e bisnetos. O velório acontece nesta terça-feira (28), no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, no Aterrado. O sepultamento está marcado para as 16 h, no Cemitério Bom Jardim, no Retiro.

“Ao meu grande amigo, que deixa muitas saudades, externo minha gratidão, sigo com coração enlutado e rogando a Deus que o receba no Reino da Glória, e aos familiares e amigos, os meus sinceros sentimentos”, lamentou o vereador Edson Quinto, lembrando que Dinarte atuou ao seu lado na Associação de Moradores do Padre Josimo, sendo um braço forte para o vereador durante sua caminhada. Dinarte foi um dos primeiros moradores do Padre Josimo, lutando para que a área de posse fosse oficialmente transformada em bairro. Católico praticante, ele também participou dos movimentos da Igreja e sempre disposto a servir a Cristo e aos menos favorecidos.