Vereador Hálison Vitorino assume presidência da Comissão de Direitos da Mulher

Volta Redonda – O vereador Hálison Vitorino assumiu a presidência da Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Volta Redonda.

Segundo ele, seus objetivos é priorizar campanhas de combate a violência, ampliando os projetos de apoio a mulheres vítimas de violência, como o Programa Empoderadas, além de oferecer assistência social e jurídica. Na cidade, o Empoderadas já atende os bairros Rústico, Retiro e Califórnia.

“Sou casado e tenho uma filha. Este foi um dos motivos pelo qual aceitei o desafio de ocupar essa comissão, promovendo a participação das mulheres no dia a dia da nossa comunidade e na política”, disse o vereador.

Para fortalecer as ações destinadas ao público feminino, Hálison comenta sobre leis e projetos de sua autoria. Uma delas é a Lei Municipal nº 5941/22, que criou o “Aluguel Romaneli”, um auxílio moradia no valor de um salário mínimo que pode ser pago por até 12 meses, às mulheres vítimas de violência doméstica que não possuam condições financeiras de residir longe do agressor.

Outra lei a ser citada é a N° 6.107, que instituiu o Programa de Proteção Nutricional do Bebê e da Mãe no atendimento da rede pública de saúde. O objetivo é garantir as mães e aos recém-nascidos o acompanhamento nutricional, realizado por nutricionista, desde o início do pré-natal, até a criança completar dois anos de idade.