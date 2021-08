Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 12:36 horas

Volta Redonda – A população de Volta Redonda terá, a partir deste mês de agosto, um curso gratuito de formação política. A iniciativa é uma das promessas de campanha do vereador Jari de Oliveira (PSB), que tem a participação popular como marca dos mandatos na Câmara Municipal. As aulas gratuitas para a primeira turma do curso começam no próximo sábado, dia 07. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/dRR3nGYhPBVTFhFc6.

Por conta da pandemia da Covid-19 e para respeitar os decretos municipais que incluem medidas sanitárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, as turmas terão limite de vagas. Além disso, o curso será ministrado em oito encontros, dois presenciais e seis de forma virtual.

“Estou muito feliz em tirar o Projeto de Formação Política para a população do papel. Essa era uma das minhas promessas de campanha e é, principalmente, uma ferramenta para ampliar a participação popular na política. Acredito que a verdadeira política se faz ao lado da população. E esse curso vai preparar e dar subsídios para que as pessoas se envolvam mais na política da nossa cidade”, afirmou o vereador Jari.

O curso, coordenado pelo professor e mestre José Arimathéa Oliveira, vice-presidente do PSB-Volta Redonda, foi elaborado com a colaboração de pessoas atuantes na sociedade e de professores da UFF, IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) e UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), que vão atuar de forma voluntária. As aulas serão divididas em oito encontros, sendo o primeiro e o encerramento, de forma presencial e os demais de forma remota.

“Este projeto cria um espaço para diálogo e dá oportunidade às pessoas de se aprofundarem sobre temas que fazem parte do seu dia a dia. Entre outras coisas, as aulas vão mostrar a importância da democracia, da participação popular e do controle social. O curso será um instrumento para incentivar o exercício da cidadania. Investir na formação de pessoas permite a construção da boa política e o mandato do vereador Jari traz isso para gente”, disse José Arimathéa.

Os temas abordados serão: “O que é política com P maiúsculo?”; “Democracia: o que temos e o que queremos?”; “Capitalismo X Socialismo X Comunismo: Que bicho é esse?”; “Construção de Políticas Públicas: Como se faz?; “Mandato Participativo: Qual a função do legislador?”; “Participação Popular: O que é e como se faz?”; “Transparência e Controle Social: Cuidando do que é de todos!”; e “O que é ser de Direita ou de Esquerda? Como se organizam os partidos políticos”.

O consultor técnico do Instituto Rua Viva de Mobilidade Urbana, João Alves, morador do bairro São Geraldo, foi quem sugeriu ao vereador Jari a criação do curso de formação política, que se tornou um compromisso de campanha. “É necessário chamar a população para participar desde grande debate que será o curso de formação política. Os encontros vão promover formação de opinião baseada em fatos históricos e o conhecimento é muito importante para que todos participem ativamente da vida política de sua cidade, estado e país”, acredita.