Vereador lança gabinete virtual durante a pandemia

Matéria publicada em 20 de março de 2021, 16:40 horas

Volta Redonda – O vereador Paulinho AP (DEM) lançou na última semana o gabinete virtual para atendimento à população de Volta Redonda. A plataforma visa ampliar a participação popular, e é ainda uma alternativa respeitando o distanciamento social em virtude da pandemia do coronavírus.

O cidadão pode acessar o gabinete virtual no link disponibilizado nas redes sociais do vereador linktr.ee/paulinhoap. Lá, um atendimento personalizado orienta o cadastro e a descrição das demandas ou sugestões, e então a equipe faz o contato dando o retorno ou as explicações necessárias.

“Nosso intuito é diminuir o risco de contaminação pelo contato presencial, sem perder a conexão com a população. Temos recebido muitas demandas e sugestões que viram ações, como indicações de iluminação, poda e capina, asfaltamento, entre outras. Continuamos à disposição para o serviço público.”, disse o vereador.