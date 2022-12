Vereador Renan Márcio toma posse da Câmara de Porto Real no dia primeiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 17:16 horas

Porto Real – O vereador Renan Márcio toma posse neste domingo, dia 01, para presidir a Câmara de Porto Real para o biênio 2023 e 2024. A transmissão de posse vai ocorrer na Câmara Municipal de Porto Real às 08:00h.

O verador foi eleito por unanimidade para o cargo em votação que aconteceu no dia 24 de maio de 2021. Renan Márcio disse que agradece a todos os parlamentares pelo voto confiado a ele e frisou que sua gestão à frente do Poder Legislativo será de diálogo, respeito e compromisso com Porto Real.

“É muito gratificante, para mim, assumir o cargo de presidente, sendo o segundo vereador mais jovem desta Casa. Certamente vou precisar da ajuda de todos para construirmos um trabalho onde o povo esteja realmente no centro das atenções. Como falei no dia em que fui eleito, sozinho a gente não chega a lugar algum, por isso, conto com a sabedoria de todos os nobres vereadores para fazer ainda mais por essa população que tanto precisa da gente. Que Deus nos ilumine para sempre tomarmos as decisões corretas e que beneficiem a todos”, declarou o futuro presidente.