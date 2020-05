Vereador Renatinho fiscaliza segunda fase das obras de asfaltamento no bairro Cotiara

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 21:32 horas

Barra Mansa – O vereador Renatinho visitou na última sexta-feira (15), o bairro Cotiara, para acompanhar o andamento da segunda etapa das obras de asfaltamento da Rua José Hipólito.

A prefeitura entregou a primeira fase no mês de fevereiro deste ano e o vereador comemorou mais uma conquista para a comunidade.

– Essa obra era muito esperada pela população e foi uma solicitação desde o início do meu mandato. Só temos que agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por ter entregue a primeira fase, facilitando o tráfego, melhorando a qualidade de vida da população que vive nas proximidades e garantindo a conservação dos carros – disse.

Ainda segundo ele, as obras continuam a todo vapor.

– A pavimentação dessa nova etapa começa próximo ao retorno que vai para a Via Dutra e termina um pouco antes da cabine da polícia. Os moradores estão muito satisfeitos com essa conquista, que vai trazer muitos benefícios para aquela localidade e principalmente para quem passa por ali – afirmou.

Renatinho disse que o asfaltamento foi um compromisso assumido com os moradores do bairro.

– Fico muito feliz que nosso pedido tenho sido atendido pelo prefeito, que tem realizado um excelente trabalho em nossa cidade, e mesmo em meio a pandemia tem conseguido cumprir com os compromissos assumidos com a população – finalizou.